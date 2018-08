Sandberg før pressekonferanse med kjæresten: - Dere skal få svar på alle spørsmål

Avgått fiskeriminister Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes vil møte pressen tirsdag.

OSLO (Nettavisen): Tid og sted for pressekonferansen er foreløpig ikke bestemt. Per Sandberg bekreftet tirsdag at han og kjæresten Bahareh Letnes er i Oslo, men har foreløpig ikke sagt om de vil møte pressen der eller for eksempel dra til Arendal, der Arendalsuka nå pågår.

- Vi er i Oslo, ja. Mye jobb i dag, sier Sandberg i en SMS til Nettavisen.

På spørsmål om det blir pressekonferanse i Oslo, svarer Sandberg slik:

- Ikke bestemt, vi vurderer Arendal også.

Letnes skriver følgende i en tekstmelding til Nettavisen tirsdag formiddag.

«Vi har ikke bestemt oss enda. Vi har mye jobb i dag,» skriver hun.

Den avgåtte fiskeriministeren har varslet at journalistene skal få svar på alt de lurer på av «spekulasjoner, påstander og spørsmål» om saken som førte til at han mandag måtte gi fra seg nøklene til statsrådkontoret.

Per Sandberg og han kjæreste Bahareh Letnes i Mandal sentrum 10. august.





Omstridt Iran-reise

Det begynte med spørsmål da Sandberg og kjæresten dro på en feriereise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor, en reise der Sandberg tok med seg sin jobbtelefon i strid med gjeldende sikkerhetsrutiner. Sandberg har sagt at han ikke angrer på ferieturen til Iran, men har beklaget manglende varsling og bruk av jobbtelefon.

Hevder at kalender ble lekket

På pressekonferansen med statsministeren mandag kom det fram at Statsministerens kontor 8. juni fikk påstander om Sandberg som ble ettergått. Nå bekrefter Sandberg overfor Adresseavisen at lekkasjer fra hans kalender var tema i samtaler mellom ham og Statsministerens kontor i juni, melder NTB.

Adresseavisen skrev søndag at Sandberg hadde meldt inn bekymring til Statsministerens kontor (SMK) om sin egen sikkerhet, og at bekymringen skal ha dreid seg om Sandbergs ekskone, som er statssekretær i Helsedepartementet.

- Jeg stiller meg disponibel i morgen. Dere skal få stille alle spørsmål, sa Sandberg til pressekorpset mandag.

- Ser mange muligheter

Her antydet han også at han allerede har planer for hva han skal gjøre nå når han ikke lenger er statsråd:

- Jeg tror faktisk jeg kan prioritere og utvikle fiskerinæringen og havbruksnæringen like sterkt utenfor som jeg har gjort innenfor regjeringen. Det har jeg fått mange tilbakemeldinger på, og det skal jeg sortere etter hvert, sa Sandberg, som også brukte pressekonferansen mandag til å skryte av statsminister Erna Solberg som han beskrev som det mest fantastiske mennesket han har jobbet med.

- Jeg er selvfølgelig trist, men jeg ser utrolig mange muligheter, avsluttet Sandberg.

- En ren heksejakt»

Det var Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes som først varslet om at paret tirsdag ettermiddag vil holde en pressekonferanse sammen. Deretter svarte Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen at «det ligger i kortene at vi må møte dere». I en SMS til Adresseavisen skrev Letnes at hun «har opplevd dette som en ren heksejakt». På pressekonferansen i regjeringens representasjonsbygg mandag fikk Sandberg spørsmålet om han opplever at det har vært en heksejakt på ham og kjæresten.

- Jeg vil ikke utdype hva jeg mener om dere, sa han henvendt til pressen mandag.

Per Sandberg og statsminister Erna Solberg på vei inn til pressekonferansen mandag der Sandbergs avgang som fiskeriminister ble gjort kjent.

