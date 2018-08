Sandberg hevder han er dolket i ryggen av partifeller

Per Sandberg anklager partikolleger for ondskap og fordommer, og hevder i et intervju med Dagbladet at partifeller har dolket ham i ryggen.

Han mener norske medier har begått karakterdrap på kjæresten. Men verken Sandberg eller kjæresten vil navngi partikolleger som de mener har trukket i tråder og gjort det de kan for å ødelegge for paret, skriver Dagbladet.

– Det er i flere uker systematisk spredd løgn og grove usanne påstander om oss. Mediene skjuler seg bak «sikre kilder» og anonyme toppdiplomater. Totalt ubrukelige og tidligere pensjonerte etterretningsoffiserer og etterretningssjefer som uttaler seg om ting de ikke har greie på, sier Sandberg, som varsler at det kommer en bok og at paret vil vurdere rettslige skritt mot flere medier.

– Vi får hjelp av advokater, og vil saumfare mediedekningen. Verken Bahareh eller jeg utelukker rettslige skritt mot flere medier, sier han.

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at det var så mye ondskap og fordommer i det norske folk. Og i hvert fall ikke hos NRK, TV 2 og andre medier, sier Sandberg

Letnes forteller til Dagbladet at det er ekte kjærlighet mellom henne og Per Sandberg.

– Jeg vil gjerne gifte meg med Per. Dersom han forblir den samme mannen som han er nå. Mange menn forandrer seg etter at de får kjæreste, sier 28-åringen til Dagbladet.

Sandberg rister oppgitt på hodet når han får spørsmål om han har fridd.

– Jeg er midt opp i en skilsmisse. Utover det, er jeg glad for at Bahareh sier hun vil gifte seg med meg, sier den tidligere toppolitikeren.

