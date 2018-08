Sandberg må varsle Karantenenemnda hvis han vil jobbe i Letnes' selskap

KAN BETY KARANTENE:Bahareh Letnes har sagt at avgåtte fiskeriminister Per Sandberg skal begynne å jobbe i hennes selskap. Det kan bety karantenetid for Sandberg. Han må kontakte Karantenenemnda før han eventuelt begynner å jobbe i selskapet, som blant annet driver med eksport av fisk og sjømatprodukter. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)