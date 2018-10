Sandberg og Letnes dropper søksmål mot medier

Tidligere Frp-leder og fiskeriminister Per Sandberg sier han og kjæresten Bahareh Letnes vil droppe sitt varslede søksmål mot medier som NRK og TV 2.

Da det stormet som mest rundt paret i høst, langet Sandberg ut mot mediene og varslet flere søksmål. Spesielt var han misfornøyd med dekningen til NRK, TV 2 og Fiskeribladet.

I sin nye bok, skriver paret at de har endret på planene, ifølge Kampanje.

– Bahareh og jeg har varslet at vi ønsker å saksøke medier som gjentatte ganger har skrevet usannheter om oss. Bahareh har blitt utsatt for et justismord, jeg har opplevd et politisk drap. Vi har i dialog med advokater vurdert flere juridiske prosesser, men vi kjenner at nok er nok, det er verken krefter eller energi nok. Vi vet vi har vært utsatt for en prosess som rammes av flere lovparagrafer, og i rettferdighetens navn føles det ikke bra å droppe søksmålene, og kanskje går vi videre med én sak, skriver de to i den nye boken.

Vurderer ett søksmål

Det er Fiskeribladet som fortsatt risikerer søksmål. Tirsdag behandler Pressens Faglige Utvalg en klage fra Sandbergs datter rettet mot Fiskeribladet. Utfallet kan bli avgjørende for et eventuelt søksmål.

– Når avgjørelsen foreligger, får vi se om vi går videre og saksøker Fiskeribladet, selv om det føles vemmelig å bruke mer tid på de menneskene, skriver Letnes og Sandberg.

– Ikke overskudd

Under lanseringen av boken mandag, sa Sandberg at det vil koste dem for mye både ressursmessig «og som par» å gå videre med alle søksmålene.

– Vi har bestemt oss for at nå skal vi se framover. Da har vi ikke overskudd til å gå i konflikt eller rettssaker, sa han.

Frp-veteranen mener likevel at norske medier oftere burde saksøkes.

– Norsk presse er ikke etterrettelig på alt det de foretar seg. Men de slipper alltid unna, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken