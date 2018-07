Sandberg orienterte departementet og SMK etter at han kom til Iran

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) orienterte Statsministerens kontor om Iran-reisen først to dager etter at han kom til landet.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyser han i en epost til NTB via departementets kommunikasjonsavdeling.

Sandberg skriver at han reiste til landet på ordinært turistvisum.

På spørsmål om hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av reisen og hvem som var involvert i sikkerhetsvurderingene, svarer han:

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran. (©NTB)

Mest sett siste uken