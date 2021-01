Sandnes, Sola og Randaberg opprettholder skjenkeforbudet

Ordførerne i de tre kommunene Sandnes, Sola og Randaberg i Rogaland fylke har blitt enige om å opprettholde skjenkeforbudet.

Årsaken er at smittetrykket i regionen er høyt, og at kommuneoverlegene mener det er for tidlig å åpne opp for skjenking.

– Selv om smittenivået er nedadgående, er vår region fortsatt blant de områdene i Norge med mest smitte. Derfor velger vi foreløpig å opprettholde skjenkeforbudet. Men dersom den nedadgående trenden i antall smittetilfeller fortsetter, er vi innstilt på en gradvis gjenåpning av samfunnet, sier de tre ordførerne i en pressemelding.

Det vil bli gjort en ny gjennomgang av situasjonen mandag 25. januar.

