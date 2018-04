Sandra Lyng skal gifte seg

Kjæresten fridde på hennes bursdag.

Ikke før har artisten meldt at hun er gravid og venter sitt første barn, så kommer nyheten om at hun er forlovet.

Les mer: Sandra Lyng er gravid

Kjæresten Lasse Lasse Joachim Langerud fridde til Sandra Lyng på bursdagen hennes 18. april, noe hun selv røper på sin Youtube-kanal.

- Dette kommer til å endre livet mitt for alltid. Det er en av de største tingene som har hendt meg, sier hun i videoen.

«I denne viden kan du se at Lasse frir til meg! Dagen (18.04) startet litt kjedelig da jeg trodde ingen hadde tid til å møte meg og frossen kake ble spist av i kjedsomhet. På kvelden da jeg ble bedt ut på bursdagsmiddag av kjæresten min og da overrasket venner og familie meg! Bare det var stort i seg selv. Etter middagen fikk jeg bursdagsgave av kjæresten, han gikk ned på kne og det var en forlovelsesring ! :D», skriver Lyng til videoen.

Både bursdagsfeiring og frieri skal ha kommet som en overraskelse, etter at planer tidligere på dagen ble «avlyst».

- Så ser jeg venninnen min, hun som jeg egentlig skulle møte. Så ser jeg mamma, som egentlig var opptatt, og lillesøsteren min, som egentlig ikke kunne møtes. Alle synger bursdagssangen, og tar meg helt på fersken, jeg ble helt satt ut. Så har vi det kjempekoselig, vi spiser et deilig måltid, og så skjer det her, sier hun.

Og Lyng svarte ja, flere ganger, på frieriet.

Paret venter barn i november.

- Det er skummelt og deilig å dele. Jeg er gravid! Jeg skal ha barn med verdens beste kjæreste som jeg har vært samboer med i tre og fortsatt er nyforelsket i, fortalte hun, også da via YouTube.

De to viste seg sammen for første gang under Kjendisgallaen i 2015, og har vært samboere etter at de kjøpte leilighet på Skøyen sammen i 2016.

YOUTUBE: Sandra la ut video som viser frieriet.

Mest sett siste uken