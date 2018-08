Sanitetskvinnene beholder Kari Jaquesson i panel-debatt: - Vi støtter på ingen måte hennes synspunkter

Ap-politiker reagerer kraftig på Jaquessons uttalelser om transpersoner. Til uken møtes de til debatt i Arendalsuka.

Torsdag omtalte Nettavisen at transpersonen Eirik Elin Stillingen føler seg uthengt som overgriper på Facebook av Kari Jaquesson, etter at hun publiserte identifiserbare bilder av ham kledd i dameklær (se videoreportasje under).

- Jeg synes Kari Jaquessons holdninger til transpersoner er bakstreverske, gammeldagse og oppsiktsvekkende. Jeg tenker også på alle som er hjemme og leser noe som angår dem selv, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) og nestleder i familie- og kulturkomiteen, Anette Trettebergstuen, til Nettavisen.

Ap-politiker Anette Trettebergstuen (arkivfoto).

Hun er selv lesbisk og ble mamma for første gang i juni 2017. Faren til barnet er en venn av henne og de skal dele på omsorgen. Trettebergstuen ble kåret til «Norges mektigste lesbiske kvinne» i 2009 og 2010 av nettstedet Gaysir.

- Jeg synes dette er svært alvorlig. Det er et gammeldags syn på hva kjønn er. Det hun sier om transpersoner har ikke noe med likestilling å gjøre. Folk må få bli og være det kjønnet de er. Det gjør ikke at Jaquessons opplevelse av kvinnelighet blir mindre verdt. Det er en underlig kamp å føre.

Kari Jaquesson har ikke besvart Nettavisens henvendelser i denne saken.

Vil ikke assosieres med Jaquesson

Torsdag beklaget hun å ha publisert bilder av Stillingen uten hans tillatelse.

- Det var svært ubetenksomt av meg. Jeg kunne illustrert poenget mitt på en annen måte.

- Da Eirik Elin gjorde meg oppmerksom på at han fant det ubehagelig at jeg hadde brukt bilder av ham, beklaget jeg og slettet dem med én gang. Jeg skrev også at det var dumt av meg, og det mener jeg (...).

Torsdag ettermiddag kom det mer negativ oppmerksomhet om Jaquessons person. Bransjenettstedet Medier24 omtalte at både Aftenposten og reisebyrået Apollo trekker seg fra en reisekampanje der de samarbeidet med Jaquesson, på grunn av hennes uttalelser og holdninger til transpersoner.

En bruker på Twitter skrev følgende:

«Hei, @Aftenposten! Kan transpersoner også bli med på tur uten å bli hengt ut på fb av Kari?».

Markedssjef i Apollo, Tonje Fossum, uttalte til Medier24 at de ikke ønsker og assosieres med de holdningene, standpunktene og utsagnene Jaquesson har kommet med i debatten om transpersoner de siste ukene.

Aftenposten trakk seg på grunn av negative tilbakemeldinger de har mottatt fra abonnenter.

- Uheldige uttalelser

Onsdag neste uke arrangerer Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) debatt under Arendalsuka. Blant paneldeltakerne er Jaquesson. Det store negative fokuset på henne de siste dagene er noe de har fått med seg.

Politisk rådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, Mette Hanekamhaug (arkivfoto).

- Det er uheldig at Jaquesson har kommet med disse uttalelsene. Norske Kvinners Sanitetsforening er på ingen måte enige i dem, men vi har valgt ikke å ta henne ut av debatten. Temaet er morgendagens likestillingtema. Det går på kjønnssegregert arbeidsmarked, lavere lønn for kvinner, ufrivillig deltid, psykisk helse for unge jenter og vold mot kvinner, sier politisk rådgiver i NKS Mette Hanekamhaug til Nettavisen.

- Til tross for hennes nylige uttalelser møter vi heller hennes meninger i et debattpanel, enn å stenge henne ute fra debatten, sier Hanekamhaug.

Motdebattantene i panelet er stortingsrepresentant og nestleder i familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen (Ap), barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), tidligere rusmisbruker Kristin Gjelsvik og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Mangeårig politisk journalist i Dagbladet Marie Simonsen skal lede debatten.

- Må få delta i debatt

Panelet ble satt sammen før Jaquesson kom med sine kontroversielle uttalelser om transpersoner. Sanitetskvinnene trekker særlig frem Trettebergstuen som en god motdebattant til Jaquesson.

- De øvrige i panelet tror vi kan representere et motsatt syn på en god og solid måte. Dette gjelder for eksempel Trettebergstuen. Samfunnet går fremover ved å debattere, og vi understreker igjen av NKS på ingen måte støtter synspunktet til Jaquesson når det gjelder transpersoner, sier Hanekamhaug.

- Selv om vi har gode motdebattanter håper vi at Jaquesson, dersom temaet om transpersoner blir tatt opp, benytter anledningen til å nyansere sine ytringer.

Transpersonen Stillingen, som selv føler seg uthengt som overgriper av Jaquesson, mener det er riktig at hun får delta i debatten under Arendalsuka.

- Det har tjent vår sak at slike folk som henne blir konfrontert med det hun mener. Mange tar avstand fra de meningene. De færreste liker folk som rakker ned på andre, sier Stillingen til Nettavisen.

Transpersonen Eirik Elin Stillingen utkledd som kvinne.

- Vi som er transpersoner må tåle å bli diskutert, så jeg synes hun skal få delta på debatten.

Reaksjoner på Facebook og Twitter

NKS har fått med seg at Aftenposten og Apollo har droppet promoteringssamarbeidet med Jaquesson i forbindelse med reisekampanjen til Syden.

- Vi har ikke vært i kontakt med henne, men vi har selvsagt fått med oss reaksjonene på Twitter og på Facebook. Vi har også fått tilbakemeldinger fra folk som ønsker at vi skal ta henne ut av panelet. Jeg er overbevist om at det ikke blir noe problem for noen av de andre debattantene å ta til motmæle, sier Hanekamhaug.

- Når det gjelder samarbeidet med Aftenposten og Apollo blir det ikke helt sammenlignbart. I det tilfellet fungerer hun som en ambassadør for dem. For oss blir hun en av flere i et debattpanel. Jaquesson representerer dermed ikke NKS sitt syn, og vi støtter heller ikke hennes uttalelser, gjentar Hanekamhaug.

Ifølge Medier24 er Jaquesson mildt sagt oppgitt.

- Dette er ganske drøyt. Jeg oppfatter det som absurd og som at de forsøker å ilegge meg yrkesforbud.

Bra at slike holdninger kommer frem

Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H) sier til Nettavisen at det bra at slike holdninger kommer frem i lyset, slik at de kan diskuteres og møtes med fakta og historier fra virkeligheten som gjør inntrykk.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at loven om endring av juridisk kjønn som ble endret, var i strid med menneskerettighetene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Ingen skal akseptere å bli møtt med fordommer eller negative holdninger på grunn av hvem man er – enten det er på skole, arbeidsplass eller på sosiale medier. Heldigvis viser holdningsundersøkelser at folk flest har blitt mer positive til LHBTIQ-personer de siste 10 årene, selv om vi åpenbart har en vei å gå, sier Hofstad Helleland til Nettavisen.

Hun sier hun skulle ønske at Jaquesson heller brukte sitt samfunnsengasjement på å bekjempe problemet med at transpersoner utsettes for hat, vold og trakassering.

