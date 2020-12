Sarpsborg kommune stenger alle skolene

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen Evje opplyser at kommunen stenger alle skolene fredag.

– Vi ser at smittesituasjonen forverrer seg nesten fra time til time, og derfor må vi ta disse grepene, sier han til kommunens egne nettsider.

Ingen elever skal dermed ha undervisning på skolene i Sarpsborg fredag.

I tillegg stenges Sarpsborg scene.

– Det er leit at vi må gjøre disse grepene. Det høye antallet smittede med ukjent smittevei og to konkrete smittetilfeller som kan knyttes til Sarpsborg scene, gjør at vi ikke har noe valg, sier ordføreren.

Det siste døgnet var det 18 nye smittetilfeller i Sarpsborg. Av disse er det ukjent smittevei i seks tilfeller. Onsdag ble det registrert 20 nye smittede i Sarpsborg.

