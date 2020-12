Sarpsborg varsler enda strengere tiltak

Kriseledelsen i Sarpsborg varsler forbud mot innendørs arrangementer etter smitte i ny kristen menighet.

To dager før julaften kan det bli enda strengere tiltak, skriver Sarpsborg kommune i en pressemelding tirsdag.

Det har vært mye koronasmitte i kommunen de siste ukene, og med 149 smittetilfeller var forrige uke den verste siden koronautbruddet startet i mars, skriver SA.

Formannskapet i Sarpsborg er innkalt til et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag. Hvis de vedtar forslaget fra kriseledelsen vil alle offentlige arrangementer innendørs bli forbudt fra og med 23. desember til og med 7. januar.

– Vi går inn i en høytid der det tradisjonelt er mange religiøse arrangementer. Dessuten har vi hatt et utbrudd som knyttes til et arrangement på Sarpsborg scene. Derfor ser vi ingen annen mulighet enn å foreslå at alle offentlige arrangementer innendørs i jule- og nyttårshelgen forbys, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

(©NTB)

