SAS skal ha innstilt nær 700 avganger fra april til juni

I perioden april til juni måtte SAS innstille nær 700 flyavganger grunnet mannskapsmangel, ifølge ABC Nyheter.

80 prosent av de innstilte avgangene skulle opereres av selskapets underleverandører, ifølge ABC Nyheter.

City Jet og utflaggede SAS Ireland (SAIL), som har en seksårsavtale med SAS om å operere regionale ruter, sliter med en bemanningskrise.

26 piloter i SAIL sendte på forsommeren et varselbrev til SAS der de advarte om at bemanningsbyrået CAE Parc presset pilotene til å gå på akkord med sikkerheten, og at arbeidskontraktene deres var elendige. Ifølge brevet har rundt halvparten av pilotene enten sluttet eller er i ferd med å slutte.

Konsekvensen er at SAS må sette inn «egne» fly og ansatte.

Når flyavganger blir innstilt må passasjerer enten vente i timevis på flyplassen, bli fraktet via andre flyplasser, eller finne seg et hotellrom. Dette erstattes av SAS om kundene følger kundetjenestens regler.

Senest lørdag var 33 SAS-avganger innstilt, også her skulle flere opereres av underleverandørene.

– De tallene kan jeg ikke bekrefte. Men vi har det tøft om dagen. Når vi får problemer med for eksempel ett fly, så får det følgeeffekter, sier kommunikasjonsdirektør i SAS, Karin Nyman.

Hun påpeker at når det gjelder de rundt 700 innstillingene i andre kvartal, må man huske at det har vært en ekstrem periode grunnet stor trafikk i det europeiske luftrom.

(©NTB)

