Oslo øst: Kriminaliteten øker eksplosivt

Ungdomskriminaliteten på Grønland i Oslo har økt med 34,7 prosent.

Oversikten fra Oslo politidistrikt viser at antall straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år økte med 32,6 prosent fra første halvdel i 2016. For Grønland politikrets var stigningen på 34,7 prosent fra første halvdel 2016 til første halvdel 2017, melder NRK.

En av dem som jobber med ungdom på Tøyen uttrykker sterk bekymring for livsvilkårene til ungdommen og tilgjengeligheten til narkotika på Tøyen.

Ser barn som selger narkotika

Mohamed Fariss sier til NRK at han ser tolv-trettenåringer i nabolaget som selger dop til jevnaldrende. Han sier han aldri har vært så bekymret som de to-tre siste årene.

141 millioner statlige og kommunale kroner er brukt på satsingen som skulle bedre levekårene på Tøyen i Oslo fra 2013 til i dag. Ny statistikk viser likevel at det fortsatt er store utfordringer når det gjelder barnefattigdom og ungdomskriminalitet, melder NRK.

- Det har gått gal vei. De mest økonomisk utsatte henger ikke med i utviklingen på Tøyen, sier seniorrådgiver Jon Epland ved Statistisk sentralbyrå til NRK.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV).

Flere på vedvarende lavinntekt



Han har sett på andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt over tre år. Flere av områdene som har nytt godt av Tøyenløftet er blant de fattigste i Norge.

Mens det for eksempel bodde 60,4 prosent barn i fattige familier i Nedre Tøyen i 2010, har andelen siden den gang økt til 63,7 prosent.

Ordfører Marianne Borgen (SV) peker på at barnefattigdommen er en kompleks utfordring og mener det er galt å gi kommunen skylden for flere fattige i området.

- Dette er en mye mer kompleks problemstilling. Men jeg tenker at det er et nederlag for Norge og Regjeringen at vi har hatt et økende antall fattige barn i Norge de siste årene, sier hun til NRK.

Fakta: Tøyenløftet

Da bystyret i Oslo fattet vedtak om å bygge nytt Munch-museum i BJørvika i juni 2013, ble det vedtatt å gjennomføre en rekke fysiske og sosiale tiltak for å utvikle Tøyenområdet. Målet for Tøyenløftet var å gjøre området til "et trygt og levende sted både å bo og besøke" samt å "bedre levekårene til innbyggere i området". (Kilde: Oslo kommune)

Mest sett siste uken