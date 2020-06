Satte opp skjult kamera på leietakers bad – dømt til ni måneders fengsel

En mann i 60-årene er i Oslo tingrett dømt til ni måneders fengsel etter å ha drevet skjult overvåking av leieboernes bad og soverom.

I seks år drev uteleieren skjult overvåking av leieboernes bad og soverom i en leilighet i Oslo. Nå er mannen dømt for seksuelt krenkende atferd.

Oslo tingrett dømte mannen til ni måneders fengsel, fire av dem betinget, melder TV 2.

Fra 2012 til 2018 skal mannen ha brukt skjulte kameraer og mikrofoner til å overvåke en kvinne i 40-årene og hennes mindreårige datter. Han skal blant annet ha plassert kamera på badet slik at det hadde vinkel mot dusjen, og et annet kamera over et boblebad. Også på toalettet, i stua og i både moren og datterens soverom var det kameraer.

Mannen har forklart at han satte opp kameraene for å se på leietakeren i smug når hun var naken, skriver TV 2.

Mannen ble avslørt da datteren oppdaget løse ledninger fra baderomstaket.

Mannen, som la alle kort på bordet da han ble avslørt, ble i tillegg til fengselsstraff også dømt til å betale til sammen 140.000 kroner til leietakeren og hennes datter.

(©NTB)