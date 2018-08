Sauekjøtt blir pelsdyrfôr

Lederen i Norges Pelsdyralslag mener pelsdyrnæringen har spart sauebøndene for over 7 millioner kroner, fordi restekjøtt ble brukt som pelsdyrfôr.

På grunn av store mengder sauekjøtt på reguleringslager, har Omsetningsrådet gitt Nortura klarsignal til å selge 1.000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr, skriver Nationen.

Prisen er på 25,75 kroner per kilo, til sammen nærmere 26 millioner kroner for sauenæringen. Til sammenligning ville det kostet 33 kroner kiloet å destruere kjøttet. Det viser tall fra beregninger som Nortura har laget på oppdrag av Landbruksdepartementet.

Lederen i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, mener dette viser litt av nytten landbruket har av pelsdyrnæringen.

– Tallene som er lagt fram viser at pelsdyrnæringen sparer sauebøndene for over 7 millioner kroner. Det er ingen tvil om at det kommer godt med for sauefolket slik situasjonen er i dag, sier han til avisa.

Skadsem kaller pelsdyrnæringen en ventil for landbruket og næringsmiddelindustrien.

– Når noe går galt, enten det er i produksjon av meieriprodukter eller død fisk, så er pelsdyrnæringen er renovatør. I tillegg blir det skapt verdier gjennom eksport av pelsdyrskinn. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier han.

