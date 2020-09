Savnede fisketurister i Vikna funnet i god behold

De tre fisketuristene som ble meldt savnet i Vikna i Trøndelag, er funnet på et skjær av et Sea King-helikopter. De har ikke behov for legetilsyn.

Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at båten med de tre om bord ble meldt savnet torsdag kveld. – Politiet fikk melding klokken 20.08 om at de ikke hadde kommet inn der de hadde leid båten, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB. Den 20 fot store båten var da sist sett ved Nylandsskjæret i havområdet Folda i 14.30-tiden. En redningsskøyte, et Sea King-helikopter og mannskaper fra politiet deltok i redningsaksjonen, og klokken 22.23 opplyste politiet på Twitter at de tre personene var funnet i god behold. Ifølge Volden dreier det seg om tre fisketurister fra Sør-Europa som har vært på fisketur i Vikna i flere år på rad. Det var 15-16 sekundmeters vind og noe nedbør i området torsdag kveld.

