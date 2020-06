Savnet gutt kom til rette i god behold på Årnes

En åtte år gammel gutt som kom bort fra klassen sin på Årnes på Romerike, er funnet etter en leteaksjon der blant annet politihelikopter ble tatt i bruk.

Klokka 15.35 bekreftet operasjonsleder i Øst politidistrikt til NTB at gutten er kommet til rette i god behold.

Klokka 12.30 meldte politiet på Twitter at en gutt var savnet på Årnes i Nes kommune. Åtteåringen kom bort fra klassen sin under en klassetur på Vindmyra. Flere politipatruljer og politihelikopter ble tatt i bruk under leteaksjonen.

(©NTB)