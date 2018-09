Savnet jente i Bergen funnet i god behold

Den elleve år gamle jenta som var savnet i Åsane i Bergen i tre timer tirsdag, er funnet i god behold.

Det var familien som meldte jenta savnet. Jenta gikk hjem fra skolen rett før 8.30 tirsdag morgen fordi hun følte seg dårlig, men dukket aldri opp hjemme.

Politiet ble varslet klokken 9.30 tirsdag etter at jenta hadde vært savnet i en time. Rektoren på skolen hennes opplyste like før klokken 12.30 at hun er kommet til rette i god behold.

