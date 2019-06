Savnet kvinne funnet omkommet i Stordal i Møre og Romsdal

Letemannskaper har funnet kvinnen som var meldt savnet i området i Stordal i Møre og Romsdal. Kvinnen er omkommet, opplyser politiet.

Operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter overfor NTB at det ved 11.30-tiden søndag ble gjort funn av en person i et svært ulendt og utilgjengelig skogsområde, og at det ikke var tegn til liv.

Personen ble senere bekreftet å være kvinnen i 20-årene som ble meldt savnet ved midnatt natt til søndag.

Letemannskaper har søkt i området gjennom hele natten etter en ung kvinne som har vært savnet siden midnatt. Kvinnen ble sist sett i 18-tiden lørdag da hun gikk av båten som hadde tatt henne over til området hvor gårdstunet Ytste Skotet ligger.

– Dert har regnet kraftig, og det er veldig bratt og sleipt i terrenget, så en teori er at hun har mistet fotfestet og ramlet og slått seg. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder Erik Mikalsen.

Både politiet, Røde Kors, Norske Redningshunder, Redningsselskapet og redningshelikopteret deltok i søket.

