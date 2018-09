Savnet mann i Salten funnet omkommet

Mannen i slutten av 80-årene som har vært savnet i Leirfjordgård i Sørfold kommune i Salten, er funnet omkommet.

Mannen ble savnet etter at han ikke kom tilbake fra fisketur. Nordland politidistrikt meldte klokka 13.45 at mannen ble funnet av et Sea King redningshelikopter. Han ble bekreftet død på stedet av en lege.

Politiet fikk melding fra familien om den savnede mannen i 23.30-tiden. De ble bekymret da han ikke kom hjem.

Leteaksjonen har pågått siden i 1-tiden natt til torsdag. Både frivillige, politiet, hundepatruljer og et Sea King redningshelikopter ble satt inn i søket.

