Savnet turgåer fra Voss funnet død

En 65 år gammel kvinne er funnet død i et fjellområde ved Voss. Politiet bekrefter at det er snakk om turgåeren som har vært savnet i to døgn.

Kvinnen ble i 10-tiden torsdag funnet død i det fjellområdet hun hadde gått tur, opplyser lensmann Robert Veseth på Voss i en pressemelding.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet. Vi har hatt en omfattende leteaksjon siden tirsdag kveld. Kvinnen ble funnet av et redningshelikopter, sier han til Dagbladet.

Hun ble meldt savnet tirsdag, da hun ikke kom hjem som avtalt etter en fjelltur på Voss.

Mannskaper fra politiet, Røde Kors, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret, et redningshelikopter og frivillige har lett etter kvinnen som la ut på tur fra Smågiljane til Gråsidetoppen i sjutiden tirsdag morgen.

