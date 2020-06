Scandinavian Leather Men Oslo fikk Bamsepris fra Erna Solberg

Erna Solberg tildelte Scandinavian Leather Men, SLM, årets Bamsepris fra Bamseklubben. Utdelingen er del av dagens Oslo Pride-arrangement over hele byen.

Prisutdelingen foregikk på Bamseklubbens MegaBear Piknik på Ekebergsletta og var del av Oslo Prides koronavennlige direkteoverførte Paradeshow, arrangert av FRI Oslo og Viken.

– Vi har blitt utnevnt til årets Æresbamse av Den norske bamseklubb, og som en liten særorganisasjon som Scandinavian Leather Men, SLM, er det ganske stort, sier SLM-president Marius Hofseth til NTB.

– Det er mange som ser på oss med litt skeivt blikk, og det å få en sånn uhøytidelig, men likevel viktig pris, viser at veldig mange setter pris på det frivillige arbeidet vi gjør for det homofile miljøet i Oslo.

Hofseth ble overrakt prisen av statsminister Erna Solberg (H), som sier hun støtter arbeidet med å skape inkludering rundt ulike utryksformer knyttet til seksualitet og kjønn.

– Det er viktig å gi aksept for alle grupper. Pride og arrangementene her dreier seg om masse folk som gjør en frivillig innsats for å skape et inkluderende miljø for dem som har et fellesskap rundt sin måte å ha sitt uttrykk på, sier statsministeren til NTB.

