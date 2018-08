Sterk vind gjør at en av scenene til Parkenfestivalen i Bodø kan falle sammen. Politiet har sperret av et område og evakuert to hus.

Festivalen startet fredag, og søndag ble scenen rigget ned.

– Uværet skaper problemer for nedrigging av en av Parken-scenene. Fare for at scenen kan falle sammen. Politiet sperrer foreløpig av et område i Rensåsparken, opplyser Nordland politidistrikt søndag kveld.

To hus i området er evakuert, og beboerne er innlosjert på hotell.

