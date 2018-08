SD-topp: - Skammer meg over hvordan Sverige behandlet Listhaug

Sverigedemokraternas Aron Emilsson besøker Arendal.

ARENDAL (Nettavisen): Riksdagsrepresentant for det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, Aron Emilsson, møtte norske politikere til innvandringsdebatt i Arendal onsdag.

Nettavisen snakket med Emilsson etter debatten.

- Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister i mars. Nå rykker hun opp som ny nestleder i Frp. Hva er din kommentar til det?

- Jeg skammer meg over hvordan den svenske regjeringen behandlet Listhaug da hun ville besøke Sverige og se hva som skjer i de svenske forstedene, for å se nærmere på hva som kan bli resultatet av mislykket integrering hvis det også skulle ramme Norge, sier Emilsson til Nettavisen.

KAN BLI STØRSTE PARTI: Riksdagsrepresentant for Sverigedemokraterna, Aron Emilsson strutter av selvtillit før valget i Sverige 9. september 2018.

- Jeg vet at hennes svenske ministerkollega ikke kunne ta imot henne og avlyste møtet som hun hadde sett frem til. Etter mitt syn er Listhaug en dyktig og fremoverlent politiker, som jeg vil følge med stor interesse i fremtiden, sier han.

Det er ett år siden Listhaug skulle møte den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon. Hun dro likevel til forstaden Rinkeby, og det gjorde Nettavisen også.



Etter at Per Sandberg mandag trakk seg som nestleder i Frp, har Listhaug nå sagt ja til å overta lederoppgaven om partiet ønsker det.

NESTLEDER: Sylvi Listhaug blir trolig ny nestleder i Frp.

- Flere ganger har vi vært størst

- Emilsson, i din innledning i debatten sa du at SD er Sveriges største parti, hvilke målinger viser du til?

- Jeg mener at ser man på gjennomsnittet av alle meningsmålinger i Sverige, har vi flere ganger vært Sveriges største parti, sier han - og legger til:

- Men pendelen svinger litt frem og tilbake.

Fire fokusområder

- Hvilke forventninger har du til valgresultatet 9. september?

- Jeg håper og tror at vi skal bli Sveriges største parti og gå forbi Socialdemokraterna, slik at vi kan stake ut en ny kurs for Sverige. Vi har fire fokusområder: Immigrasjon, sikkerhetsspørsmål, lov og orden, samt integrering.

- Hva mener du er hovedforklaringen på at dere fosser frem på meningsmålingene?

- Jeg tror mange svenske innbyggere ikke kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen de andre partiene tar utgangspunkt i. Vi opplever utenforskap og parallellsamfunn som distanserer seg fra det svenske majoritetssamfunnet. Bare siste tiden har vi sett hundrevis av bilbranner i de svenske forstedene. Og når det rammer folks hverdag, uansett hvor man er født, leter man etter det partiet som best fyller deres ønsker om trygghet. Der fyller vi en rolle, sier han.

TAM: SV-leder Audun Lysbakken synes det var en tam utgave av SD han møtte til debatte under Arendalsuka onsdag formiddag.

Lysbakken: - Tam utgave av SD

SV-leder Audun Lysbakken deltok også i debatten om innvandring. - Det var vel en ganske tam utgave av SD vi så her, det er en tøffere retorikk når de er i den hjemlige debatten, så han tilpasset seg kanskje litt norske tilstander, sier Lysbakken til Nettavisen etterpå. - Det at SD kan bli Sveriges største parti, hva tenker du om det? - Det svenske valgresultatet vet vi ikke ennå, og målingene spriker veldig. Det jeg så sist, var at svenske velgere sier at det ikke er innvandring men skole og helse som er de viktigste sakene, og SVs søsterparti Venstrepartiet går kraftig frem. Så det svenske valget kan nok gå i alle retninger, mener Lysbakken.

