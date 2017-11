Kolonnekjøring, steinras, vanskelige kjøreforhold. Se de siste trafikkmeldingene her.

Meteorologene har varslet vanskelige kjøreforhold med vind og snø over 600 meter torsdag og fredag for Vestlandet sør for Stad.

Se interaktivt kart med trafikkmeldinger på vegvesen.no.

Her er noen av de siste trafikkmeldingene:

Riksvei 13 Vikafjellet: Kolonnekjøring

Riksvei 7 over Hardangervidda: Åpen for trafikk etter kolonnekjøring.

På E39 Rjåneset i Møre og Romsdal har det torsdag morgen gått et steinras over veien. Deler av raset har truffet en bil, men det er ingen personskade, melder politiets operasjonsleder på Twitter. Veien er stengt for trafikk.

E39, Rjåneset: Steinras gått over veien. Deler av raset truffet en bil, men ingen personskade. Veien er stengt for trafikk. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) November 16, 2017

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet torsdag morgen.

Vind og snø gir vanskelige kjøreforhold over 600 meter torsdag og fredag på #VestlandetSørforStad pic.twitter.com/jsAKDk6l73 — Meteorologene (@Meteorologene) 15. november 2017

Meteorologisk institutt varslet onsdag full storm i både Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det ble meldt at et lavtrykk torsdag skal slå inn over Vestlandet som kan få 40–55 millimeter regn i løpet av dagen

Meteorologen advarte dermed særlig om at det kan bli snø og vanskelige kjøreforhold i vestlige fjellstrøk. Fredag og lørdag fortsetter etterdønningene av stormen med kuling og regn, melder NTB.

Se løpende meldinger fra veitrafikksentralene og NRK Trafikk her:

Mest sett siste uken