Se disse fantastiske bildene fra Lofoten

Svenske Vilija Vitkute besøkte Lofoten for hennes prosjekt «Illusionary Art».

Artisten Vilijas fantastiske bilder viser personer som er malt inn i landskapet. I bildene fra Lofotoen går modellene nærmest i ett med naturen.

- Jeg skaper den omkringliggende naturen på mine modeller, som gjør at de fra enkelte vinkler nesten forsvinner inn i omgivelsene, sier den 26 år gamle kunstneren fra Mölnbo sør for Stockholm til Daily Mail.

Som du kan se i videoen nedenfor, blir modellene malt på stedet. Det betyr at Vilija må jobbe fort og konsentrert fordi modellene ikke kan sitte for lenge i samme posisjon - spesielt ikke hvis det er kaldt ute. Hun bruker mellom 30 minutter og to timer på å male en kropp.

I ETT: Stein, vann og sand males på modellen som står her i vannkanten. Klikk for større bilde.

- Slik maling krever at jeg er helt fokusert. Å se de riktige perspektivene og fargene krever så mye oppmerksomhet på detaljer at det er veldig vanskelig, sier hun.

Vitkute har reist over store deler av verden for å lage sin kunst, men kamuflasjemalingen hun lagde i Lofoten er noe av det mest ekstreme hun har gjort.

- Vi måtte gå opp på fjelltoppene og lage malerier i tøffe arktiske forhold. Det var en utfordring, men jeg elsker utfordringer. Å skape noe annerledes gjør meg lykkelig.

Du kan se flere fantastiske bilder på Vilija Vitkutes hjemmeside her.

I TRE: Kunstneren lager også kroppsmalerier som gjør at modellen glir inn i naturen uten å bli nærmest usynlig.

