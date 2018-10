Se Erna Solberg åpne døra for jentegjengen på Halloween

Knask eller knep, Erna?

En gjeng 11-åringer ringte på hos statsminister Erna Solberg 31. oktober - og fikk svar.

Jentene var nemlig ute og gikk knask eller knep - fra dør til dør for å be om godterier - sammen med foreldre, da ideen om et Erna-besøk meldte seg.

- Vi bestemte oss for å ringe på hos Erna. Og vi slapp inn! Ungene ble like gira som oss, forteller Anne Victoria Frogner, som er venn med noen av foreldrene.

- Det er det eneste vi snakket om resten av kvelden.

Og Erna var klar hun. Fra en skål delte hun ut godterier til små hekser og vampyrer - og sørget for at alle skulle få.

Se responsen jentene fikk da Solberg åpnet døren for de utkledde jentene.

Statsministerboligen ligger bak Slottet, midt i Oslo, og er slik sett ikke vanskelig å finne - men det er ikke alle forunt å få døren åpnet om de ringer på, slik som jentene.

