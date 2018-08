Lena Kristin Ellingsen (37) og Trond Fausa Aurvåg (45) har blitt foreldre for tredje gang. Se hva vi fant på Instagram.

I denne saken finner du noen av dagens mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland. Har du tips om god Instagram-bilder eller kontoer, del dem gjerne i kommentarfeltet.

I april kom nyheten om at skuespillerparet ventet sitt tredje barn sammen. Lørdag kunne Ellingsen røpe på Instagram at lille Eivind var født.

- Tar gjerne en kvast fra MinaMilanda, en god bok, diamanter eller no, for nå har jeg født verdens fineste, lille Eivind, ved hjelp av et stjernelag av helsepersonell fra Ullevål. Evig takknemlig, skriver hun under et bilde av seg selv og den lille.

Ett år gamle Kaya fikk bot på t-banen i Danmark.

Will Smith overrasket kundene da han jobbet på Boots i London i en dag.

Kygo er klar for å spille i hjembyen Bergen lørdag kveld.

Mest sett siste uken