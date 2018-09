Se hva vi fant på Instagram

Den yngste Ferd-arvingen åpner seg om formuen, Stordalen-paret har vært på ferie og Julianne Nygård viser frem magen etter graviditeten. Dette er noe av det vi fant på Instagram i dag.

I denne saken finner du noen av dagens mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland.

Har du tips om gode Instagram-bilder eller kontoer, del dem gjerne i kommentarfeltet.

Ferd-arving Alexandra Andresen (22) har alltid holdt en lav profil, til tross for at hun og søsteren Katharina (23) nylig ble kåret til verdens yngste milliardærer. Nå kommenterer hun imidlertid formuen i en spørsmålsrunde på Instagram, skriver Dagens Næringsliv.

På spørsmål om hvordan hun har blitt så rik i så ung alder, svarer Andresen følgende:

- For å være helt ærlig: Jeg har ikke gjort en dritt. Alt er arvet. All kred går til faren min og de hardarbeidende menneskene i Ferd.

Hun fikk også spørsmål om hun mottar mange henvendelser fra folk som ber om økonomisk hjelp. Det svarte hun bekreftende på.

- Dessverre kan jeg ikke hjelpe noen av dem. Det er ikke som om jeg har pengene på bankkontoen min.

Johan H. Andresen overførte Ferd-formuen til døtrene i 2007. Katharinas ligningsformue ligger nå på 7,73 milliarder kroner.

Petter og Gunhild Stordalen har delt bilder fra sin ferietur i Hellas, hvor de ser ut til å kose seg.

Skuespiller Jessica Biel viser frem deler av trenigsrutinen sin. Tirsdag 18. september er det Emmy Awards i Los Angeles, og Biel spøker med at hun jobber med formen frem mot prisutdelingen.

«Hey, Emmy, rumpa mi kommer mot deg. Hvis vi går ut fra at jeg kan gå etter disse ettbeinsknebøyene,» skriver hun.

Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue, ble mamma for første gang i juni, etter en lang prosess med prøverør og spontanabort. Nå legger hun ut bilde av magen sin på Instagram hvor hun skriver «Det var først når jeg ble mamma at jeg forsto at strekkmerker er vakkert».

Petter Pilgaard og Lothepus har vært på fest:

Kygo lager ny musikk:

Se dette innlegget på Instagram Who’s ready for new music? Et innlegg delt av Kygo (@kygomusic) Sep. 16, 2018 kl. 9:17 PDT

Mest sett siste uken