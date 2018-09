Ustabilt høstvær eller høytrykk og varme? Værutsiktene for helga splitter Norge i to.

I en landsdel er det lavtrykkene som dominerer, i en annen er det høytrykkene idet helga står for døren.

- Regnet vil dominere inngangen til helga, og det vil fortsette å regne til og fra sør for Stad og Dovre gjennom helga, sier statsmeteorolog Ida Fossli til Nettavisen fredag ettermiddag.

Det er lavtrykk som dominerer i denne delen av landet, og det gir ustabilt høstvær. Søndag er dagen som ser best ut. Da kommer ikke regnet i så voldsomme mengder som fredag og lørdag, ifølge meteorologen.

Dermed må du lenger nord for å finne det fine helgeværet, og fra Trøndelag og nordover ser det riktig så bra ut.

- Et høytrykk over Nord-Skandinavia bidrar til gode værutsikter for denne delen av landet. Varmest ser det ut til å bli i Trøndelag og sør i Nordland med temperaturer på mellom 15 og 20 grader på det varmeste, sier Fossli.

På nettstedet yr.no kan du sjekke værutsiktene for ditt område for de kommende dagene. Helgeværet blir i korte trekk vått i sør og fint nordover fra Trondheim.

