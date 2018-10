Se hvem som kan vente seg strålende sol

Meteorologen venter at gråværet erstattes av klart og fint høstvær østafjells.

Onsdag morgen henger gråværet over Østlandet, og slik vil det stort sett vare ut dagen, men torsdag ventes strålende sol i denne delen av landet, melder Meteorologisk institutt.

- Det vil klarne opp fra natten, og det er nok østafjells og på Sørlandet man kan vente seg det beste været torsdag, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

På vestsiden av fjellet er det ventet litt mer skyer.

- Samtidig venter vi litt lavere temperaturer og litt mer nattefrost. Det blir mer av det typisk kalde og klare høstværet, sier meteorologen om utsiktene de nærmeste dagene.

Natt til onsdag var det Karasjok i Finnmark som var kaldest i Norge, minus 6,1 grader, mens Tafjord i Møre og Romsdal var varmest med 16,8 grader. Klokka 8 onsdag er det fortsatt Karasjok som er kaldest, nå 4,7 minusgrader, mens Sunndalsøra er varmest. Her viser temperaturen på målestasjonen 13,4 grader.

Det ventes en vindfull torsdag i Trøndelag og Nordland. Stiv kuling utsatte steder, og i tillegg vått, lyder varselet.

Skyene henger som et teppe over #Østlandet i morgentimene. Her fra Elverum. Gråværet kommer stort sett til å vare ut dagen i dag, men i morgen blir det strålende sol🌞 pic.twitter.com/jsuOputw4X