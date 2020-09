Seilbåt funnet på land i Namdal – mann fraktes til sykehus

En seilbåt med et nederlandsk flagg ligger et godt stykke oppe på et skjær i Namdal i Trøndelag. Hendelsesforløpet er ukjent, og en mann er fraktet til sykehus.

– Det er usikkert hvor lenge båten har ligget der. Det var en privatperson som var ute på sjøen i båt som så den og varslet om det, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.10. Mannen er fløyet til Namsos sykehus med uavklarte skader. – Vi vil ta en prat med ham så snart det lar seg gjøre for å finne ut av hva som har skjedd, sier Hollingen. Båten vil bli berget og tatt til land, opplyser politiet. (©NTB)

