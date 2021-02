Seilingsforbudet for Forsvarets fregatt KNM Fridtjof Nansen er opphevet etter smitteutbruddet i januar.

Etter at det i januar ble kjent at to personer om bord var smittet av koronaviruset, ble besetningen på drøyt 130 personer satt i karantene.

Nå er seilingsforbudet opphevet, skriver Forsvarets Forum.

Dermed kan fregatten delta på øvelse neste uke.

I januar seilte ingen av Norges fire fregatter i norske farvann. KNM Roald Amundsen og KNM Thor Heyerdahl er på vedlikehold, mens Otto Sverdrup er på øvelse i Storbritannia og kommer tilbake til Norge i midten av februar.

