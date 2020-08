Seks av ti elever mener de lærte mindre med hjemmeskole

Seks av ti elever i Oslo sier de lærte mindre med hjemmeskole i koronakrisen, ifølge undersøkelse. – Jeg sitter med en klump i magen, sier skolebyråden i Oslo.

12.000 ungdommer mellom 13 og 19 år deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met like før skolene gjenåpnet i mai.

Nær halvparten var fornøyde med hjelpen de fikk fra lærerne. Men hver fjerde elev var direkte misfornøyd med undervisningen. I undersøkelsen fremgår det også at elever fra høyere sosiale lag kom bedre ut av hjemmeskolen enn dem fra lavere sosiale lag og ungdom med innvandrerbakgrunn.

– Det er klart at den direkte kontakten man har med lærerne, den tror jeg ikke man klarer å erstatte gjennom den digitale undervisningen, sier en av personene bak studien, forsker Anders Bakken ved Oslo Met til NRK.

Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at det er mange elever som ikke får den samme læringen de fikk før.

– Så jeg sitter med en klump i magen, særlig for de elevene som har vanskelige hjemmeforhold, sier hun.

Hun sier at kommunen gjennomgår situasjonen for å få oversikt over hvordan hjemmeskolen fungerte for elevene.

– Vi er veldig opptatt av å få forskning på det fra utsiden og at vi selv får spurt våre ansatte, elever og foreldre om hvordan de har opplevd denne situasjonen med hjemmeskole, sier hun.

