Seks av ti støtter regjeringens gjenåpningsplan

63 prosent av de spurte i en ny undersøkelse mener regjeringen åpner landet i riktig tempo. Bare én av fire mener det går for fort.

De fleste er også positive til at fotballen skal begynne å rulle igjen, og at eliteseriekamper kan spilles fra 15. juni, viser målingen fra Opinions Norsk koronamonitor. 69 prosent støtter dette, mens 64 prosent støtter åpningen av treningssentrene.

Tre av fire støtter at det blir mulig at 20 personer kan samles privat, og omtrent like mange at serveringssteder uten matservering kan åpne og at 50 personer kan samles på offentlig sted. Rundt sju av ti støtter at karanteneplikten går ned til ti dager og at alle skoler åpner denne uken.

Bare 12 prosent av de 1.300 spurte mener at åpningen går for sakte.

