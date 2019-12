Seks dødsfall i byggindustrien i fjor

Det omkom seks personer i bygg- og anleggssektoren i 2018. Dette er det laveste antall omkomne de siste ti årene.

Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Videre ble det registrert 2.670 ikke-dødelige arbeidsskader. Det tilsvarer ti arbeidsskader per 1.000 ansatte. Dette er på samme nivå som i 2017, etter en liten nedgang årlig i perioden 2014 til 2017.

– Tendensen over lengre tid er klart positiv, men nedgangen ser ut til å flate noe ut, sier forsker og overlege Hans Magne Gravseth ved STAMI.

Bygge- og anleggsnæringen ligger fortsatt noe over gjennomsnittet for alle næringer, men forskjellene har blitt mindre. Gjennomsnittet er 8,3 skader per 1.000 ansatte.

Det er de yngste aldersgruppene som har flest skader. Fallulykker er fortsatt den hyppigste ulykkestypen.

