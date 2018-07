Seks hus evakuert på grunn av gressbrann på Stord

Brannvesenet på Stord i Hordaland har evakuert seks hus som følge av en gressbrann, men begynner nå å få kontroll. En 22 år gammel mann er sendt til sykehus.

En eventuell spredning av brannen vil trolig skje nedover mot sjøen, opplyser operasjonsleder Victoria Hillvege i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Brannvesenet sier at de har kontroll, og brannen er slått ned. Med de forholdene vi har her, vil vi likevel være helt sikre før vi slår fast at brannen er over, sier hun klokken 23.30.

Totalt er seks hus evakuert, men politiet har ikke foreløpig oversikt over hvor mange personer det gjelder.

– Hvor mange de er og om de kan flytte hjem umiddelbart, må vi se på litt senere, sier Hillvege.

Steinar Eilertsen ved 110-sentralen i Haugesund sa til NRK like før klokken 22 at et område på 100 ganger 200 meter sto i brann.

Flere var i nærheten da brannen brøt ut. En av dem, en 22 år gammel mann, er sendt til sykehus etter å ha fått mye røyk i seg.

Politiet ønsker foreløpig ikke å svare på hvorvidt de har en teori om årsaken til brannen.

