Seks og et halvt års fengsel for å ha tatt seg inn i familiebolig og voldtatt jente

En mann i 20-årene er dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha tatt seg inn i en familiebolig i Lofoten og forgrepet seg på et barn.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Lofoten tingrett omtaler handlingen som grov. Mannen har forklart at han var kald og ville finne et sted og sove. Han var ruset på amfetamin denne natta og husket lite da han møtte i retten. Mannen fant et hus med en ulåst dør og tok seg inn i huset og inn på soverommet der en mindreårig jente lå og sov. I omtrent en time holdt han jenta frihetsberøvet. Han truet henne med kniv og utsatte henne for ulike seksuelle handlinger, ifølge dommen. Mens dette pågikk, lå resten av familien og sov i andre deler av boligen. Til slutt sovnet mannen, og jenta fikk varslet foreldrene sine. Etter en truende situasjon med flere familiemedlemmer til stede, kom mannen seg ut av huset. Han ble pågrepet etter få timer da han selv tok seg til lensmannskontoret. Mannen er dømt til fengsel i seks år og seks måneder. Han må betale jenta 250.000 kroner i oppreisning. Retten finner flere skjerpende omstendigheter i saken. Det vises også til at hele familien kjente stor frykt før mannen forlot huset. Retten var delt i spørsmålet om straffeutmålingen. En av dommerne ønsket en straff på åtte års fengsel. (©NTB)