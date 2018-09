Seks pågrepet og tre siktet for grovt heleri i vaskehall i Oslo

Politiet i Oslo pågrep seks personer og siktet tre personer for grovt heleri etter en planlagt aksjon mot en vaskehall i Oslo sentrum tidligere i uken.

Pågripelsene og ransakingen knyttes opp mot personer som politiet mener har tilknytning til et kriminelt nettverk i Oslo sør, skriver politiet i en pressemelding.

Utgangspunktet for aksjonen var en siktelse mot tre personer for grovt heleri.

– Politiet har skjellig grunn til å mistenke at dette er en kriminell virksomhet, og at personene besitter store verdier som kommer fra straffbare handlinger. Aksjonen er et ledd i den pågående innsatsen mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo sør, og dette viser at innsatsen gir synlige resultater, sier tjenestestedsleder Gry Lene Sem på Manglerud politistasjon.

Politiet hadde i tillegg bistand fra flere samarbeidsaktører i arbeidskrimnettverket under kontrollen av vaskehallen.

De siktede blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag.

(©NTB)

Mest sett siste uken