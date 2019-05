Seks personer skadd i to kollisjoner på E6 ved Moss

En mann ble kjørt til sykehus etter en ulykke på E6 ved Moss. Fem personer ble kjørt til legevakta etter at en ambulanse som kom til ulykkesstedet, ble påkjørt.

Politiet fikk melding om den første ulykken klokken 17.36 onsdag. Tre biler var involvert i ulykken, som skjedde ved Kambo like nord for Moss. En mann satt en stund fastklemt etter sammenstøtet. Etter å ha blitt frigjort, ble mannen kjørt til Kalnes sykehus. Han skal ifølge politiet ha hatt smerter i brystet, et kne og hendene.

– På vei til ulykkesstedet ble en ambulanse påkjørt bakfra, og til sammen fem personer ble skadd i sammenstøtet. Alle tre i ambulansen og to som satt i den andre bilen, ble kjørt til legevakta, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Ambulansen ble påført skader og måtte taues vekk.

Ulykkene skapte lange køer og store trafikale problemer i området. Ved 19-tiden ble ett felt åpnet for trafikk.

(©NTB)