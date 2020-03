Sel kommune refser regjeringen – mener tiltakene kom for sent

Sel kommune i Gudbrandsdalen er hardt rammet av koronaviruset. Hver sjette innbygger er i karantene. Kommunen mener regjeringens nye tiltak kom for sent.

– Tidligere og nødvendige avklaringer fra regjeringen ville ha gjort situasjonen mindre utfordrende. Det var på tide at de tiltakene kom torsdag, sier kommunedirektør Ola Helstad til VG.

Over 20 personer i kommunen har fått påvist koronaviruset, og om lag 1.000 av de 5.700 innbyggerne befinner seg nå i karantene.

Kommunedirektøren peker på at manglende tiltak fra nasjonalt hold har ført til at mange kommuner har håndtert situasjonen på ulikt vis, og at dette har vært krevende.

– Det er svært mange kommuner som har interkommunalt samarbeid. Når praksisen utviklet seg i ulik retning for kommunene som samarbeidet, og de handlet på ulik måte, så blir det en spredt uorden i Kommune-Norge, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår at situasjonen har vært krevende for kommunene, men understreker samtidig viktigheten av at kommunene selv har hatt frie tøyler til å bestemme sine egne tiltak.

– Når vi er igjennom dette, skal vi selvsagt evaluere alt, og jeg er sikker på at vi også denne gangen vil ha lært noe som kan gjøre oss enda bedre forberedt i fremtiden, sier Høie.

(©NTB)