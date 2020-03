Sel kommune vil utvikle nasjonalt smittesporingssystem

En av landets hardest koronarammede kommuner vil dele sine erfaringer om smittesporing. Nå vil Sel kommune ha et nasjonalt system på området.

Kommunen skal samarbeide med Sykehuset Innlandet og Innovasjon Norge for å utvikle et dataprogram, skriver Nationen.

Dataprogrammet skal hjelpe med å dokumentere hvordan smittesporing har foregått, og hvordan man har fulgt opp de som er satt i karantene.

– Siden vi er blant de første kommunene i landet som har så stor smittespredning, så mener vi at vi har mye å bidra med for å kunne utvikle et slik system, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Iren Ramsøy.

Sel kommune nord i Gudbrandsdalen har rundt 6000 innbyggere, og er så langt blant de aller hardest koronarammede kommunene i landet målt opp mot folketall. Rundt en seksdel av befolkningen – cirka 1000 personer – sitter i øyeblikket i koronakarantene.

(©NTB)