Sel måtte bøte med livet i lakseelv

En steinkobbe som i to uker levde godt på laks i elven Audna i Vest-Agder, ble skutt fredag.

Oppsynsmann Espen Halvorsen sier avlivingen av selen handler om å forvalte laksebestanden og at dyret er uønsket i lakseelven, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er en sel som har mesket seg med laks i et par uker. Det har også ført til at det har stoppet mye fisk, og at de ikke har fått flyttet seg oppover elva, sier Halvorsen. Oppsynsmannen sier det ikke er ofte sel trekker inn i elvene på Sørlandet, men at man også hadde sel i Mandalselva tidligere i sommer. For noen år siden måtte man også ta ut en sel i Otra.

– Bestanden er på vei opp i skjærgården på Sørlandet, men er fortsatt en fredet art. På landsplan er bestanden sterk og jaktbar, sier Halvorsen.

Vedtaket om at steinkobben i Audna måtte bøte med livet var tatt i Fiskeridirektoratet.

