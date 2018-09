Selbekk: – Land med blasfemilover lever i barbariet

Land som har blasfemibestemmelser i lovverket, lever fortsatt i barbariet, sier den kristne redaktøren Vebjørn Selbekk.

– Når jeg hører et slikt forlag, så kjenner jeg at det koker i meg, sier redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen til Klassekampen.

I Klassekampen onsdag tok den norskpakistanske samfunnsdebattanten Qasim Ali til orde for et forbud mot krenkende karikaturer. Han viste blant annet til et initiativ fra Pakistan om å ta opp karikaturspørsmålet i FN.

– I Pakistan sitter det mennesker på dødscelle fordi de har brutt blasfemiloven, sier Selbekk.

Selv ble han drapstruet og måtte gå i dekning i 2006 etter at hans avis, som da het Magazinet, publiserte tolv Muhammed-karikaturer.

– Dette er blodig alvor. Land som har blasfemibestemmelser i lovverket, lever fortsatt i barbariet, sier Selbekk.

