Selbekk: Hareide er en sterkt presset partileder

KrF-leder Knut Arild Hareide er i en svært presset situasjon, og problemene for partiet vil trolig fortsette, mener Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

At Hareide er presset, var veldig tydelig etter torsdagens sentralstyremøte, mener Selbekk.

– Han er jo vanligvis glad i å snakke med pressen og tar seg god tid, men nå stakk han av i en drosje og bort fra kritiske spørsmål. Det er lenge siden jeg har sett Hareide så presset, om noen gang, sier Dagen-redaktøren til NTB.

– Hvor kritisk er situasjonen for KrF?

– Partiet har løpt fra skanse til skanse i de tre ukene som har gått siden saken oppsto. Ingenting av det man har sagt og kommunisert, har vært egnet til å roe gemyttene, snarere tvert imot. Jeg ser heller ingenting her som kan være egnet til å snu situasjonen. Jeg tror problemene fortsetter, sier Selbekk.

Han mener situasjonen for Hareide blir vanskelig.

– Partiet rir to hester. På den ene siden kan de vise kjernevelgerne på Sør- og Vestlandet at de fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne. Samtidig kan de her i Oslo gi inntrykk av at de er progressive og moderne. Det er denne dobbeltkommunikasjonen som nå biter dem i halen Dette er det endelige nederlaget for dobbeltkommunikasjonen, det holder ikke lenger, sier Selbekk

Et samlet sentralstyre uttrykte torsdag tillit til KrFs familie- og kulturpolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold. Det har stormet rundt Bekkevold, og over 100 partimedlemmer har meldt seg ut, etter at han tidlig i august viet kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familie- og kulturpolitiske talsperson.

