Sensitive opplysninger om videregående-elever er spredd på nett

Notatet, som brukes for å dele informasjon om elever på en videregående skole ble tatt bilde av og spredd på sosiale medier, skriver Drammens Tidende.

Tirsdag kom et notat med sensitiv informasjon om elever på en Videregående skole blitt tatt bilde av og spredd på nett, skriver Drammens Tidende (Krever abonnement). I notatet, som brukes av lærerne for å dele informasjon, kan det stå om spesielle behov som er viktige for tilrettelegging i undervisningen.

Skolens rektor forteller Drammens Tidende at de tirsdag har hatt et møte med elevene der de har informert om at notatet inneholder informasjon som ikke skal deles med andre enn de som har behov for det, og om at delingen er uakseptabel og ulovlig. Ledelsen ved skolen vet ikke hvem som har tatt bildet.

– Det er forferdelig trist når noe sånt skjer, og veldig belastende – både for elevene og for skolens ansatte, sier rektoren.

Hun forteller også til Drammens Tidende at en lærer ikke har oppbevart notatet slik det skal.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage på det sterkeste, og appellere til de som eventuelt sitter på et bilde sørger for at det blir slettet. Vi vil nå ivareta de elevene som er berørt, sier rektoren.

Hun forteller at deres viktigste prioritering er å ivareta elevene, og at de skal se videre på saken onsdag.

