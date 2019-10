September i Norge var varm og våt

Månedstemperaturen i september lå 0,7 grader over normalen for hele landet. Varmest var det i Finnmark. Her lå flere stasjoner rundt 1,5 grader over normalen.

Mens Finnmark var varmere enn normalt, lå noen målestasjoner i Nordland og på Vestlandet fra 0,1 til 0,8 grader under normalen. Det viser Meteorologisk institutts månedsoversikt for september. Høyeste maksimumstemperatur var 25,9 grader og ble målt 21. september på stasjonen Veggli II i Rollag i Buskerud. Gjennomsnittet for høyeste maksimumstemperatur i september de siste 30 årene er 25,2 grader. Den laveste minimumstemperaturen var minus 9,4 grader, og ble målt på Juvflye i Lom i Oppland. Gjennomsnittet for laveste minimumstemperatur i september de siste 30 årene er minus 8,4 grader. Flere målestasjoner i Nordland og Troms registrerte ny september-rekord for maksimumstemperatur. Blant disse er Sortland med 22,6 grader og Kirkenes lufthavn med 22,2 grader. Månedsnedbøren var 120 prosent av normalen. Også i august var det mye nedbør. Noen stasjoner på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag fikk rundt det dobbelte av den normale nedbøren. Samtidig fikk noen stasjoner i Nordland og Finnmark omkring 50 prosent av normalen. Stasjonen som målte mest nedbør var Hustadvatn i Møre og Romsdal. Her kom det 452,4 millimeter nedbør, 174 prosent av normalen. I Opstveit i Hordaland kom det 441 millimeter, og i Etne i Hordaland kom det 431,2 millimeter. (©NTB)