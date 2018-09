Setter av 852 millioner kroner til Fornebubanen i 2019 - håper å sette spaden i jorda i 2020

Den åtte kilometer lange Fornebubanen er anslått å koste 11 milliarder kroner (2014-kroner). Går alt på skinner, står den klar til 2025.

OSLO (Nettavisen): Fornebubanen er en av de store satsingene på framtidig kollektivtilbud som ligger inne i Oslopakke 3 og som finansieres med store innhugg i Oslo-budsjettet. I forslaget til 2019-budsjett har byrådet satt av 852 millioner kroner til utbyggingen som totalt vil få en prislapp på flere milliarder kroner.

I tillegg til bygging av Fornebubanen, er det flere store samferdselsprosjekter i økonomiplanperioden 2019–2022: Oppgradering av trikkeinfrastruktur og anskaffelse av nye trikker, implementering av nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen og planlegging og regulering av ny sentrumstunnel for t-banen.

Jobber med forprosjektet

- Vi planlegger å sette spaden i jorda i 2020. I første omgang skal forprosjektet aksepteres av eierne, og den eksterne kvalitetssikringen skal gjennomføres. Det ventes å være klart i desember, sier direktør Irene Måsøval i den nyopprettede etaten for Fornebubanen i Oslo kommune. Hun har en stab på 22 personer som skal jobbe fram den store t-banesatsingen som Oslo og Akershus står sammen om. Fornebubanen blir cirka 8 kilometer lang og forbinder Fornebu senter via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

Reguleringsplanen anslår en byggetid på fire til fem år.

Tar høyde for forsinkelser

- Er det en realistisk tidsplan?

- Ja, det er realisme i det, men det vil vi komme tilbake til etter godkjenning av forprosjektet. Det kan dukke opp ting som forsinker prosjektet. Vi har for eksempel ennå ikke full oversikt over grunnforholdene, sier utbyggingsdirektøren til Nettavisen. Mye av banen vil gå i tunnel under bakken, og vil i hovedsak anlegges i fjell.

Slik er et av forslagene til utforming av Arena stasjon på Fornebu.

Arkitektkonkurranse om stasjoner

Fornebubanen har nylig gjennomført en arkitektkonkurranse på utforming av de seks stasjonene. Fire av dem ligger i Bærum kommune. Det er sendt inn 18 designforslag, tre på hver stasjon. Deltakerne i konkurransen er anonyme, men bidragene er presentert på en utstilling på Fornebu senter (siste visningsdag er lørdag) og på prosjektets Facebook-side.

Fakta: Dette er Fornebubanen

Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.



Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Det er opprettet en egen etat som har ansvar for planlegging og bygging av Fornebubanen.



T-banetraséen går mellom Fornebu og Majorstuen.



På Majorstuen stasjon skal det foretas en påkobling på eksisterende banenett.



Traséen er 8,3 km og går hovedsakelig i tunnel.



5,2 km av banen ligger i Oslo og 3,1 km i Akershus.



Det planlegges for 6 stasjoner, tre stasjoner på Fornebu og stasjoner på Lysaker, Vækerø og Skøyen.



Staten vil dekke inntil halvparten av styringsrammen til Fornebubanen i tråd med bymiljøavtalen som ble inngått mellom staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i 2017.



Et foreløpig estimat for Fornebubanen fra 2014 er på 11,65 milliarder 2014-kroner.



Statens bidrag er knyttet til kollektivtransport-traséen mellom Fornebu og Majorstuen inkludert tilhørende stasjoner, hensettingsanlegg for vogner på Fornebu og signalanlegg på strekningen Fornebu–Majorstuen.



Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er ansvarlig for den andre halvparten og eventuelle kostnadsøkninger.



Den lokale finansieringen vil bli dekket gjennom bompengemidler, grunneierbidrag og billettinntekter fra kollektivtransporten.



I forslag til 2019-budsjett har byrådet i Oslo satt av 852 millioner kroner på Fornebubanens driftsbudsjett. Finansieringskildene er statstilskudd, bompenger og tilskudd fra Ruters økonomi.

Kilde: Byrådets forslag til budsjett 2019

Slik er den planlagte traseen for Fornebubanen, som forbinder Majorstuen stasjon med tre nye stasjoner på Fornebu; Arena, Flytårnet og Fornebu senter.

