Setteriksadvokat trolig på plass før tirsdag

Justisminister Jøran Kallemyr (Frp) ville fredag ikke si når en setteriksadvokat er på plass, men alt tyder på en avklaring før tirsdag. Her er han fotografert sammen med Jørn Sigurd Maurud (til venstre) som fredag ble utnevnt til ny riksadvokat. Samme dag ble det kjent at han er inhabil og at statsråden dermed må finne en setteriksadvokat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)