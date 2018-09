Sexolog: - Dess mindre aktiv du er, dess større sjanse er det for at du får problemer med sexlivet

De som trener anser seg selv som mer attraktive enn de som ikke trener, viser forskning. - Men du må ikke kle på deg treningsklær og dra på Sats for å ha god sex, understreker sexolog Siv Gamnes.

Tidligere KK-redaktør Gjyri Helén Werp (54) vakte oppsikt da hun denne uken kom med følgende innrømmelse på Instagram: «Jeg trener masse, jeg elsker det og jeg gjør det av ren forfengelighet.»

At «sexlivet lever» er en av årsakene Werp lister opp for å trene mye, spesielt når man passert femti og «ingenting kommer av seg selv».

Men er det slik at sexlivet faktisk blir bedre og mer levende av at man trener mye?

- Hvis du trener, holder kroppen i form og tar vare på deg selv, så er det helt logisk at det gir et bedre utgangspunkt for å ivareta et godt sexliv, sier sexolog Siv Gamnes, før hun legger til:

- Når det er sagt så er det ikke slik at de som ikke trener har et dårlig sexliv. Du må heller ikke kle på deg treningsklær og dra på Sats for å ha god sex, men at det hjelper på sexlivet å være aktiv og ta vare på helsa si, det er det nok ingen som er uenige i.

Føler seg mer attraktive



Gamnes har støtte i forskningen. Vi vet at trening gir overskudd og energi, som igjen fører til at man kan få mer lyst på sex.

Siv Gamnes er sexologisk rådgiver. Du kan lese bloggen hennes på Nettavisen.

- Trening frigjør endorfiner i blodet som gir lykkefølelse, og de samme endorfinene frigjøres under sex. Når man får frigjort mange slike endorfiner er det naturlig at det påvirker sexlysten positivt og gir større glede av sex, sier Gamnes.

Samtidig viser en studie fra 2008 at de som trener jevnlig gir seg selv en høyere score på seksuell prestasjon og tiltrekningskraft. Mens trening førte til at kvinnene ble mer følsomme for berøring og stimulering, opplevde menn at de fungerte bedre seksuelt og at de fikk bedre orgasmer.

Noe av det samme resultatet kommer frem i en studie fra 2004. De som var i god fysisk form vurderte seg selv som mer seksuelt attraktive enn de som ikke var i like god fysisk form. Blant de som trente to til tre ganger i uka, vurderte 80 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene seg selv som over gjennomsnittet seksuelt attraktive. Dess mer de trente, dess mer attraktive synes de selv at de var.

- Å føle at man tar vare på seg selv og kroppen sin er positivt, det gir en følelse av at man er verdt å ta vare på, noe som igjen kan være med på å forsterke selvfølelsen, sier Gamnes.

For selvfølelse er utvilsomt med på å påvirke sexlysten, sier sexologen.

- For de aller fleste vil selvfølelsen bli sterkere dess eldre man blir, men det skjer ikke med alle. Noen blir dessverre aldri bra nok i egne øyne.

Dette er viktig for eldre



Som sexologisk rådgiver, er Gamnes i kontakt med mennesker som har mange ulike problemer tilknytt sex og seksualitet. Helseproblemer og utfordringer rundt egen fysisk form, er noen av dem.

- Jeg har klienter som er i såpass dårlig forfatning at det kan ha en ugunstig effekt på sexlivet. Det kan for eksempel skyldes en usunn livsstil med alkohol, røyk eller overvekt. Noen av dem får problemer med potens, mens andre er i såpass dårlig fysisk form at de sliter med å gjennomføre et samleie. Det blir for slitsomt, rett og slett.

Nylig kartla forskere den seksuelle aktiviteten hos nordmenn over 60 år, og ble svært positivt overrasket over resultatet: Over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive, mens tallet for kvinner ligger på 75 prosent.

- Hva er den viktigste faktoren for å ha et sunt og aktivt sexliv når man blir eldre?

- Det viktigste er å ha god helse. Sjansen for sykdom, plager og «vondter» øker med alderen, og går man rundt med smerter og ubehag så får man kanskje ikke så mye overskudd til sex. For enkelte kan det jo være fysisk vondt å gjennomføre et samleie, sier Gamnes, og avslutter:

- Samtidig vet vi at det er veldig mange nordmenn som har et aktivt sexliv opp i relativt høy alder, altså godt over 70 år. Det synes jeg er kjempepositivt.

