Sexolog: - Du kan ikke dra på ferie for å «ta igjen» tapt sex

- Man kan ikke basere seg på å sette av to uker hver sommer til sex og romantikk, sier sexologisk rådgiver Siv Gamnes.

Vi har hørt det så altfor mange ganger før: Et lykkelig parforhold krever tid og pleie gjennom hele året.

Likevel er det gjerne slik at når hverdagen blir for travel, så er parforholdet noe av det første som lider. Heldigvis tåler solide forhold å bli nedprioritert for en kort periode, og mange løser kanskje tidsknipa ved å bestille en ferietur sammen, slik at man kan glede seg til litt kjærestetid mens man venter på at hverdagen skal slippe taket.

Siv Gamnes er sexologisk rådgiver. Du kan lese bloggen hennes på Nettavisen.

Så kommer endelig sommerferien, og alt ligger til rette for at romantikken skal blomstre. Men når man først sitter der, i solnedgangen med et glass vin og kjæresten ved sin side, så er det for mange lett å kjenne på følelsen av skuffelse.

- For enkelte par har avstanden gjennom året blitt for stor, slik at det kan føles kunstig og rart å skulle være romantiske sammen igjen. Kanskje har man bevegd seg så langt fra hverandre i hverdagen at man opplever en følelse av å ha vokst fra hverandre, sier sexologisk rådgiver, Siv Gamnes, til Nettavisen.

Ender i skuffelse



Det er heldigvis ikke alle par som kjenner på denne typen distanse som Gamnes beskriver her, men at ferituren ender i skuffelse fremfor romantikk, hører hun ofte fra par i terapirommet.

- Det jeg ofte ser er at enkelte par sliter seg gjennom hverdagen, og så øker de forventingene til ferien. Da skal liksom alt skje og da skal alt bli så bra. Til slutt er forventningene så høye at det sier seg selv at det blir en nedtur, sier Gamnes, og fortsetter:

- Mange tror ferien skulle redde alt. Men ønsket og håpet om å gjenskape romantikken blir for mange så stort, at man ikke greier å oppfylle det.

- Vi har jo lest at det går an å ta igjen tapt søvn i en travel hverdag. Kan man ikke også ta igjen litt tapt sex og romantikk?

- Nei, det er nok ikke mulig å ta igjen tapt sex. Generelt sett så kan man ikke ta igjen en tid som er gått. Men klart, du kan jo bruke ferien til å bygge opp forholdet litt igjen slik at det står bedre rustet til hverdagene, men man kan ikke basere seg på å sette av to uker hver sommer til sex og romantikk.





Råd til vellykket ferie



For å unngå skuffelse på ferietur, har Gamnes noen enkle råd til par i sommervarmen:

- Snakk sammen om forventninger til ferien på forhånd. Man må lære seg å justere forventingene slik at de blir realistiske, i tillegg til at det er lurt å ha noenlunde like forventninger. Planlegg gjerne turen godt og sørg for at den rommer ting begge ønsker å være med på.

Men kanskje viktigst av alt for å sikre en fin ferie:

- Ha fokus på parforholdet gjennom hele året. Et parforhold krever litt pleie hver eneste dag. Ikke baser deg på de to ukene hver sommer.

Styr unna vanskelige tema



Gamnes sine råd stemmer godt overens med samlivsterapeut Trine Husebys ferietips til par som ønsker å skape gode minner under sommersola.

- De største feilene mange par eller familier gjør på ferie er å dra avsted uten å ha avklart forventninger på forhånd, sa Huseby i et intervju med Nettavisen i 2017.

Hun råder par til å styre unna tema man vanligvis krangler mye om. Dette må ikke diskuteres på ferie, men kan heller tas opp før eller etter ferieturen.

- Mange glemmer også at å være venner og ha det fint sammen, er viktigere for en vellykket ferie, enn hvor man er og hva man gjør.

